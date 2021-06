Calciomercato Milan – Riscatto Tomori, è questione di giorni

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Fikayo Tomori diventerà presto, ufficialmente, un calciatore rossonero. Sono i giorni del riscatto

Il Milan, che a gennaio aveva rilevato Tomori dal Chelsea con la formula del prestito con diritto di riscatto, vuole esercitare tale diritto, fissato, come ormai noto, in 28 milioni di euro. Il Diavolo, secondo la 'rosea', vorrebbe cercare di far abbassare le pretese del Chelsea sul cartellino del giocatore, ma i 'Blues' non sembrano poi così tanto orientati allo sconto. Possibile, invece, che il club londinese possa accettare una dilazione del saldo da parte del Milan, ferma restando la cifra prefissata all'inizio.