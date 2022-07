Calciomercato Milan – Nel weekend torna Messias: riscatto con sconto

Junior Messias si legherà definitivamente al Milan in questo calciomercato estivo. Il Diavolo lo conferma in organico a prezzo scontato

Daniele Triolo

Junior Messias tornerà ad essere un giocatore del Milan in questi giorni di estivo. Ne ha parlato 'Tuttosport' questa mattina in edicola. L'esterno offensivo brasiliano, classe 1991, non è stato infatti riscattato dal Crotone secondo i termini economici stabiliti la passata estate ed entro i limiti temporali previsti per queste operazioni (metà giugno).

Calciomercato Milan, Messias resta in rossonero

Tanto che al raduno del Milan dell'altro ieri a Milanello Messias non era presente. Mister Stefano Pioli, però, in conferenza stampa ha speso belle parole per il giocatore sudamericano che, nella stagione che ha visto il Diavolo tornare alla vittoria dello Scudetto, ha comunque segnato 6 gol e fornito 3 assist in 32 partite disputate, coppe comprese.

Il Milan, ad ogni modo, non ha mai mollato Messias. Ha continuato a trattare, in questi giorni, con la dirigenza del Crotone per giungere ad un'intesa con l'acquisizione a titolo definitivo del suo cartellino e le parti, adesso, sembrano essere giunti ad un accordo. Messias sarà interamente rossonero a giorni, per una cifra intorno ai 4 milioni di euro totali, rispetto agli 8 inizialmente previsti.

Nel weekend, infatti, Messias è atteso a Milanello per iniziare gli allenamenti agli ordini di Pioli.