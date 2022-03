Calciomercato Milan – Ecco cosa filtra sul riscatto di Florenzi

In vista della prossima sessione di calciomercato il Milan dovrà decidere se continuare a puntare su Alessandro Florenzi o meno

Nelle ultime gare disputate Alessandro Florenzi si è preso il Milan , rivelandosi non solo come una riserva di lusso, ma anche come un titolare affidabile.

In stagione l'ex capitano della Roma ha collezionato ben 18 presenze in campionato (condite da un gol), 2 in Coppa Italia e ben 4 in Champions League, risultando spesso fra i migliori in campo.