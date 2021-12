Calciomercato Milan, rinnovo Theo Hernandez: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: si avvicina il rinnovo di Theo Hernandez. Ilt terzino dovrebbe rinnovare fino al 2026

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan è il rinnovo di Theo Hernandez. Il terzino al momento è sotto contratto con il club rossonero fino al giugno 2024. Negli ultimi tempi sono in corso dei contatti tra la dirigenza milanista e Manuel García Quilón , agente di Theo, per prolungare l'accordo. L'ex Real Madrid sta bene a Milano e la sensazione è che si possa arrivare facilmente a una soluzione che accontenti entrambi le parti

La proposta del Milan a Theo Hernandez è un ingaggio a 4 milioni di euro fino al 2o26. Stipendio in sostanza triplicato, visto che attualmente l'ex Real Madrid percepisce uno stipendio da 1,5 netti all'anno. Non è stata trovata ancora la quadra, ma non ci sono dubbi sulla sua permanenza in rossonero. Theo vuole rimanere e il Milan vuole assolutamente trattenerlo. Inoltre non dimentichiamoci lo splendido rapporto tra il giocatore e Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica rossonera.