Calciomercato Milan – Rinnovo Theo Hernández, annuncio in tempi brevi

È cosa fatta il rinnovo di Theo Hernández con il Milan. Chiuso il calciomercato invernale sarà annunciato in via ufficiale. Cifre e dettagli

Come riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, è tutto fatto per il rinnovo di Theo Hernández con il Milan. L'annuncio ufficiale del nuovo matrimonio tra il terzino sinistro francese ed il club di Via Aldo Rossi è previsto in tempi brevissimi. Blindato, dunque, uno dei giocatori più importanti attualmente nella rosa rossonera.