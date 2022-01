Calciomercato Milan – Rinnovo Theo Hernández, conto alla rovescia

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Theo Hernández prossimo a mettere la firma sul rinnovo del contratto con il club di Via Aldo Rossi

Molto presto il Milan metterà a segno un bel colpo di calciomercato. Non si tratterà, però, di un acquisto bensì di una conferma. Secondo quanto riferito, infatti, da 'La Gazzetta dello Sport' e da 'Tuttosport' oggi in edicola, siamo alle fasi finali per il rinnovo del contratto di Theo Hernández con il Diavolo.