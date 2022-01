Calciomercato Milan – Rinnovo Romagnoli: i rossoneri come prima scelta

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, può ancora rinnovare

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, facendo il punto sul calciomercato del Milan, ha parlato di Alessio Romagnoli. Come noto, infatti, il capitano rossonero andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e, al momento, non ha ancora rinnovato il suo accordo con il club di Via Aldo Rossi.

La prima scelta di Romagnoli resta il Milan. Ma Paolo Maldini, direttore tecnico del Diavolo, ha proposto al suo numero 13, per restare, un nuovo contratto a cifre sostanzialmente dimezzate rispetto ai 6 milioni di euro attualmente percepiti. Motivo per cui, per ora, i negoziati tra le parti sono in fase di stallo.

La Juventus, ha aggiunto il 'CorSera', ha messo da tempo nel mirino Romagnoli e ha già avuto contatti con il suo entourage. Vedremo prossimamente, dunque, quale sarà la scelta del nativo di Anzio: proseguire con il Milan o tentare l'avventura in bianconero? Ecco come e dove guardare Milan-Juventus in tv o diretta streaming >>>

