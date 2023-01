Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, c’è voglia di trovare un accordo

Tra Milan e Rafael Leao c'è volontà di firmare il rinnovo del contratto dell'attaccante portoghese. Ecco le ultime news sulla trattativa

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto sulla trattativa per il rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan. Spiegando come, al rientro dei rossoneri da Riyad (Arabia Saudita), dove sono attualmente impegnati per la finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, se ne parlerà in maniera approfondita.

Il Milan, ha evidenziato il quotidiano torinese, ha campo libero nei negoziati per il rinnovo di Leao. Nessuna big europea, infatti, si è presentata alle porte di 'Casa Milan' per chiedere il cartellino dell'attaccante portoghese classe 1999. E neanche lui ha mai spinto per andare via da Milano.

Rinnovo Leao, accelerata Milan dopo la Supercoppa — Per questo, dopo le video-chiamate alle quali ha accennato, la scorsa settimana, il direttore tecnico rossonero Paolo Maldini, i tempi sembrano ormai maturi per sedersi fisicamente attorno ad un tavolo ed arrivare al prolungamento dell'attuale accordo tra Leao e il Milan, che scadrà il 30 giugno 2024.

Dopo la trasferta di Riyad, dunque, il rinnovo di Leao tornerà argomento prioritario in casa Milan. Il padre Antonio è già a Milano ed è in arrivo anche Ted Dimvula, l'avvocato francese che cura gli interessi del nativo di Almada. Il Diavolo farà di tutto per trattenere Leao: ha pronta una proposta da 7 milioni di euro, che può arrivare a 7,5 con i bonus.

Super offerta del Diavolo, compagni di squadra d'accordo — Decisione, questa, che ha trovato il tacito consenso della squadra. Tutti i suoi compagni di squadra, nel Milan, gli riconoscono lo standard di top player e, pertanto, nessuno andrà a chiedere l'aumento di stipendio visto il maxi-contratto destinato al numero 17 della formazione di Stefano Pioli.

Se sulle cifre del rinnovo di Leao con il Milan ci siamo, non c'è ancora intesa sulla durata del contratto. Possibile uno breve, fino al 30 giugno 2025, o uno più lungo, con scadenza 30 giugno 2028. Un anno in più, addirittura, di quanto ha ricevuto Ismaël Bennacer. Milan-Inter, le parole di Pioli alla vigilia della finale di Supercoppa >>>