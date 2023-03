Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, ecco come può arrivare l’intesa

Rafael Leao tratta il rinnovo del suo contratto con il Milan. L'attuale accordo scadrà il 30 giugno 2024. La strategia del Diavolo per il sì

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del possibile rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan. Lo ha fatto partendo da quanto affermato da Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, poco prima di Tottenham-Milan: «L’incasso Champions aumenta le possibilità di firma di Rafa? Più soldi significano più disponibilità ...» aveva detto il dirigente del club di Via Aldo Rossi, specificando come il passaggio del turno dei rossoneri in Europa avrebbe garantito più introiti da investire nella trattativa.

Rinnovo Leao, la strategia del Milan passa dall'Europa — Tra Maldini e Leao, ha poi evidenziato la 'rosea', c'erano stati già altri contatti recenti. Una chiacchierata, in cui il giocatore aveva finalmente definito alla società la sua richiesta per rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024. Quanto vuole Leao per apporre la firma sul nuovo contratto con il Diavolo? Uno stipendio da 7,5 milioni di euro netti a stagione per i prossimi 5 anni, un bonus alla firma di 2 milioni di euro, incentivi personali e di squadra e, soprattutto, il contributo del Milan al pagamento della multa di 19 milioni di euro che deve allo Sporting Lisbona.

La 'palla', in questa partita, è dunque tornata al Milan. Maldini, con il direttore sportivo Frederic Massara, cerca il giusto incastro per arrivare al prolungamento del contratto di Leao. Un assist, forse decisivo, secondo il quotidiano sportivo nazionale, può arrivare proprio dalla Champions League. L'incasso maturato dalla qualificazione ai quarti di finale della competizione vale, infatti, un guadagno potenziale di oltre 20 milioni di euro. La metà come premio UEFA, poi vanno sommati sponsor, market pool e gli introiti dal botteghino. Per Milan-Tottenham dell'andata il Diavolo aveva guadagnato oltre 9 milioni di euro, record italiano di sempre.

Se il Milan replicasse l'impresa, portandosi in semifinale, incasserebbe altri 12,5 milioni di premio UEFA oltre a tutto il resto come sopra, per un'altra ventina di milioni di euro totali. E con 40 milioni di euro in più in tasca, i rossoneri potrebbero avere un budget più ricco per la prossima campagna acquisti, nonché avere più risorse per gratificare Leao. La trattativa, in questo caso, come detto da Maldini, sarebbe sicuramente facilitata e agevolata. Un Milan protagonista in Champions ha già esaltato i tifosi e Leao con loro: un eventuale salto in avanti, tra le prime quattro d'Europa, gaserebbe ulteriormente.

Andando in semifinale ci sarebbero ben 40 milioni in più — Leao, che già ora può definirsi una colonna del Milan, potrebbe recitare una parte del protagonista in una squadra che vola. Altrove, invece, potrebbe toccargli essere soltanto uno dei tanti. Per la 'rosea', questa è una valutazione che potrebbe spostare la scelta finale del giocatore. Nella carriera di un calciatore i soldi contano moltissimo. Ma, forse, l'affermazione del proprio talento conta anche di più. In rossonero il portoghese è leader tecnico, ha la certezza di un posto fisso e può farsi ammirare in tutta Europa. Negli ottavi di Champions League non è stato molto scintillante, ma nei quarti può riscattarsi fornendo due prestazioni all'altezza della sua classe.

Magari trascinando il Milan avanti, legandosi sempre di più ai colori del club rossonero. Vedendo, poi, quanto successo a Gianluigi Donnarumma, Hakan Çalhanoğlu e Franck Kessié, che non hanno propriamente migliorato il proprio status, avrà da riflettere. Nel frattempo Leao si prepara a Milan-Salernitana di domani sera: non va in gol in campionato da 6 partite, uno dei gol del 2023, però, lo ha segnato proprio nello scorso gennaio all'Arechi contro i campani. È tempo di riprendere ad essere mortifero con continuità. Mercato Milan, individuato l'uomo giusto per la difesa >>>

