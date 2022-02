Calciomercato Milan – Incontro nel pomeriggio per il rinnovo di Nasti | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan è pronto a blindare il giovane attaccante della primavera Marco Nasti

Il Milan guarda al presente, ma anche al futuro. Tra i tanti giocatori presenti nella primavera di Federico Giunti c'è un calciatore in particolare sul quale il club di via Aldo Rossi punta parecchio. Si tratta di Marco Nasti, attaccante classe 2003 che ha già avuto modo di segnare 11 gol in 13 partite nel campionato Primavera. A questi si aggiungono anche una rete in coppa Primavera e un gol in UEFA Youth League. Nonostante la giovanissima età, Nasti sta dimostrando di che pasta è fatto.