Calciomercato Milan – Nessuna chance di rinnovo per Mirante e Caldara

Antonio Mirante e Mattia Caldara non firmeranno il rinnovo del contratto con il Milan: a fine stagione saranno entrambi svincolati

Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, per Antonio Mirante e Mattia Caldara, entrambi in scadenza di contratto con il Milan il prossimo 30 giugno 2024, difficilmente arriverà il rinnovo. Anzi, è praticamente impossibile che ciò avvenga.