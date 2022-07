Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, la nuova proposta dei rossoneri

Rafael Leao, attaccante del Milan, può firmare il rinnovo del contratto a determinate condizioni economiche. I rossoneri pronti a blindarlo

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha affrontato il tema del rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan. Una firma sul nuovo accordo che non è ancora arrivata, ma che non allarma la dirigenza del club di Via Aldo Rossi. Si farà, una volta che la discussione sul prolungamento di contratto dell'attaccante portoghese sarà entrata nel vivo. Magari nelle prossime settimane, a calciomercato estivo concluso.

Secondo la 'rosea', Leao avrà intorno a sé nuovi compagni, una squadra più competitiva. Una condizione, questa, che aumenterà la sua grande voglia di Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo rossoneri, non dubitano della sua partecipazione al progetto: lo vedono coinvolto, felice, pienamente calato nel ruolo. Il classe 1999, in campo, ha sempre dato prova di tenere al Diavolo.

Calciomercato Milan, la situazione sul rinnovo di Leao

Mostrando, di fatto, la stessa motivazione che i dirigenti del Milan hanno nel volerlo trattenere. Leao piace ai top club inglesi, ma, secondo quanto risulta al quotidiano sportivo nazionale, di offerte ufficiali, a 'Casa Milan', non c'è traccia. Così il Milan non ha avuto bisogno di declinarle gentilmente. L'unica somma che, per forza di cose, escluderebbe il Diavolo da qualsiasi decisione in autonomia su Leao sarebbe il versamento dei 150 milioni della clausola rescissoria presente nel suo contratto.

A proposito di contratto: i tempi per il rinnovo di Leao con il Milan ora sono maturi. A marzo, come si ricorderà, Maldini e Massara avevano proposto un prolungamento di due anni (con la scadenza portata dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2026) e un significativo adeguamento dell'ingaggio. Da 1,5 milioni di euro netti a stagione, Rafa Leao ne avrebbe guadagnati 4,5. La sua esplosione e l'interesse dei grandi club europei, però, ha fatto sì che la richiesta di stipendio salisse con il passare dei mesi.

I vertici di Via Aldo Rossi, dunque, secondo 'La Gazzetta dello Sport', hanno maturato l'idea di formulare a Leao una nuova proposta al rialzo per il rinnovo. Con un'evidente eccezione al salary cap fissato all'interno del club. I manager rossoneri, infatti, sono autorizzati a proporre a Leao, per il rinnovo con il Milan, un nuovo contratto di cinque anni (scadenza 30 giugno 2027) da 6 milioni di euro netti a stagione.

Una soluzione che, al lordo, con il Decreto Crescita, al Diavolo costerebbe 9 milioni di euro all'anno, quindi conveniente. Ma è la dimostrazione, chiara, di come il Milan voglia costruire attorno a Leao un futuro ambizioso, senza ascoltare le lusinghe delle squadre europee, Chelsea incluso. In questa nuova fase si deve fare i conti, è vero, con la predisposizione (buona) di Leao verso il Milan. Ma anche con evidenti difficoltà legate a delle sue scelte recenti.

Leao, come si ricorderà, aveva stretto un patto con un avvocato francese, amico del padre, con il quale, però, il rapporto si è freddato strada facendo. Dalla Francia, però, arrivano segnali a tutti gli attori della 'vicenda rinnovo'. Ovvero, il professionista deve essere informato di tutte le mosse per evitare noiose diffide. In Via Aldo Rossi, comunque, c'è aria di ottimismo su questa pratica.

Leao non ha mai dato segnali di insofferenza verso il Milan, anzi: possiede, per la 'rosea', un entusiasmo contagioso. Quello che, nella stagione terminata a maggio, ha alimentato la corsa Scudetto rossonera al pari dei suoi gol e dei suoi assist. Ora la sfida ambiziosa si chiama Europa. Magari con un nuovo e remunerativo patto con il Diavolo firmato e già nel cassetto. Milan, in arrivo colpi da 90 in ogni reparto: le ultime news di mercato >>>