Calciomercato Milan – Rinnovo Kessié, siamo nella fase ‘caldissima’

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié andrà in scadenza di contratto nel 2022. Il club rossonero vuole blindarlo

Il rinnovo di contratto di Franck Kessié è una priorità del calciomercato estivo del Milan . Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. A questo proposito, proseguono i contatti telefonici tra Paolo Maldini , Frederic Massara , dirigenti rossoneri, e George Atangana , procuratore del centrocampista ivoriano.

Si parla di un nuovo incontro per cercare di trovare il tanto atteso accordo sul prolungamento del contratto di Kessié. Ma, all'improvviso, secondo la 'rosea', i protagonisti della trattativa provano a screditare qualsiasi indiscrezione sui dialoghi in corso. Segno, questo, di come si sia entrati nella fase caldissima dei negoziati.