Calciomercato Milan – Rinnovo Kessié, rush finale della trattativa

Il Milan si prepara per chiudere a breve la questione del rinnovo di contratto di Franck Kessié: ecco le ultime news sul calciomercato

Il rinnovo di Frank Kessié è una priorità in casa Milan. Il centrocampista è un perno fondamentale dello scacchiere di Stefano Pioli e nella scorsa stagione è stato uno dei protagonisti della cavalcata dei rossoneri verso la Champions League. L'ivoriano ha il contratto in scadenza nel 2022 e l'obiettivo di Paolo Maldini e Ricky Massara è quello di evitare di perdere il giocatore a zero, come accaduto con Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu.