Calciomercato Milan – Rinnovo Kessié: Atangana aspetta una chiamata

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié è alle Olimpiadi, il suo manager invece è a Milano. Summit per il nuovo contratto?

Daniele Triolo

Tiene banco, in casa Milan, la questione di calciomercato relativa al rinnovo di contratto di Franck Kessié. Ne ha parlato anche il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina. Il centrocampista ivoriano inizierà oggi, sfidando l'Arabia Saudita con la sua Costa d'Avorio, l'avventura alle Olimpiadi di Tokyo: quando è stato convocato, il Milan non ha battuto ciglio e non si è opposto.

Questo, ha riferito il quotidiano romano, anche per non creare alcun tipo di contrasto con uno dei giocatori più forti della rosa, sebbene il tecnico Stefano Pioli ne avrebbe avuto bisogno, alla luce di un contratto in scadenza il 30 giugno 2022 e da rinnovare al più presto in un clima di serenità. George Atangana, manager di Kessié, è a Milano ed aspetta una chiamata dalla dirigenza rossonera.

Paolo Maldini e Frederic Massara, dunque, secondo il 'CorSport', potrebbero incontrare il procuratore del 'Presidente' nelle prossime ore per discutere del prolungamento del contratto di Kessié con il Milan in questo calciomercato estivo. Con ingaggio, sostanzialmente, triplicato rispetto ai 2,2 milioni di euro netti a stagione attualmente percepiti dal giocatore africano. L'intenzione del Milan è quella di accontentare agente e giocatore.

Pertanto, la presenza di Atangana nel capoluogo lombardo può significare che la chiamata per il summit, forse decisivo, è imminente. Perdere anche Kessié a parametro zero, dopo gli addii di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, non è un'ipotesi completata dalle parti di Via Aldo Rossi.