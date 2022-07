Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic, la firma arriva a giorni

'Tuttosport' oggi in edicola, nella sua disamina del calciomercato estivo del Milan, ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic, attaccante classe 1981 il cui contratto è scaduto lo scorso 30 giugno. Il bomber svedese, però, è ancora fortemente presente in tutti i discorsi rossoneri: è l'ulteriore conferma che, entro breve, il nativo di Malmö arriverà in sede per firmare il rinnovo di contratto con il club di Via Aldo Rossi.