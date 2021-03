Calciomercato Milan – Rinnovo Calabria: ecco la richiesta del terzino

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan: Calabria vuole rinnovare il suo contratto con il club rossonero. La richiesta del terzino

Come viene riportato da Tuttosport, tra i giocatori in scadenza di contratto in casa Milan nel 2022 c'è anche DavideCalabria. In questo momento la priorità della società è quella di rinnovare il contratto a Donnarumma, Ibrahimovic e Calhanoglu, in scadenza a giugno, ma poi sarà il turno di Kessie e Calabria.