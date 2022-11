Calciomercato Milan – Bennacer tra rinnovo e mosse di Arsenal e Chelsea

Ismaël Bennacer sembrava ben indirizzato verso il rinnovo con il Milan. Invece ha cambiato agente. Ora tutto dovrà ricominciare da capo

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del possibile rinnovo del contratto di Ismaël Bennacer con il Milan. È una delle priorità in casa rossonera vista la scadenza piuttosto ravvicinata (30 giugno 2024) dell'accordo con il forte centrocampista franco-algerino, un elemento imprescindibile della formazione di mister Stefano Pioli.

Rinnovo Bennacer, si complica tutto: il giocatore cambia agente — C'è una novità sostanziale nella vicenda. Mentre dall'Algeria arrivano indiscrezioni che riferiscono di Arsenal e Chelsea che premono fortemente per avere Bennacer in estate, sono cambiati i giocatori al tavolo dell'eventuale rinnovo con il Milan. L'ex giocatore dell'Empoli, infatti, ha deciso di lasciare il suo agente, Moussa Sissoko, per legarsi ad Enzo Raiola, cugino dello scomparso Mino.

Il Milan non è stato ancora informato ma, per la 'rosea', a breve ci saranno le presentazioni ufficiali. Enzo Raiola, al momento, è in vacanza alle Maldive insieme all'amico Gianluigi Donnarumma e tornerà in Italia la prossima settimana. Fa parte del gruppo di lavoro guidato da Rafaela Pimenta, che ha ereditato il gruppo di Mino Raiola: ieri, ha commentato il quotidiano sportivo nazionale, sono filtrate voci su una possibile separazione tra i due, ma dagli interessati sono arrivate smentite.

Il Diavolo vuole offrirgli uno stipendio triplicato. Basterà? — Già in questi mesi, ha rivelato 'La Gazzetta dello Sport', Enzo Raiola avrebbe curato in prima persona il corteggiamento a Bennacer. Il Milan, dal canto suo, è pronto a triplicargli l'attuale ingaggio (lo stipendio salirebbe da 1,5 a 4,5 milioni di euro netti a stagione) per trattenerlo in rossonero: basterà questo a Paolo Maldini e Frederic Massara per siglare un nuovo contratto con Bennacer?

La cautela è d'obbligo. E non soltanto per i 'rumors' di un trasferimento di Bennacer in Premier League ma perché, di fatto, la mossa del giocatore di affidarsi a un nuovo procuratore smentisce l'ottimismo del suo vecchio entourage sul rinnovo. La trattativa, ora, dovrà sostanzialmente ripartire da capo.