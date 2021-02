Calciomercato Milan – Rifiutata un’offerta per Hauge

Secondo le ultime notizie il Milan ha rifiutato un’offerta per Hauge

Arrivato all’improvviso nel corso del calciomercato estivo, Jens Hauge si è subito conquistato l’affetto dei tifosi, che lo apprezzano per la sua qualità e la sua mentalità: sta già studiando l’italiano e cerca di impararlo il più in fretta possibile. Tuttavia, il rientro dei tanti infortunati che gli avevano permesso di mettersi in mostra e l’arrivo di Mario Mandzukic, croato classe 1986 più esperto e pronto, gli hanno un po’ chiuso le porte. Ecco perché, secondo Nicolò Schira, nelle scorse settimane si è fatto avanti il Bayer Leverkusen, che lo avrebbe voluto in prestito fino a fine stagione. Il Milan, però, ha rifiutato, convinto che Hauge possa ancora tornare utile.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>