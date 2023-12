Calciomercato Milan – Idea Ricci del Torino per rinforzare il centrocampo

Samuele Ricci, alla sua terza stagione con la maglia granata, è a quota 72 presenze in serie A, 51 con il Torino e 21 con l'Empoli, società che lo ha cresciuto e lanciato nel calcio dei grandi. Al momento in Piemonte ha segnato 2 gol e fornito 3 assist ai compagni. Nel 3-4-2-1 di Ivan Juric è un titolare inamovibile, gioca nelle due posizioni centrali del folto centrocampo.

