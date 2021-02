Calciomercato Milan – Retroscena Soumaré a gennaio, nuovo assalto a giugno?

Calciomercato Milan, il punto su Soumaré

La sessione di calciomercato appena conclusa ha visto il Milan come grande protagonista in Italia. Con un innesto per reparto, i rossoneri hanno colmato qualche lacuna di troppo presente all’interno della rosa. Ma non è finita qui, perché dalla Francia riportano un retroscena riguardante Boubakary Soumaré. Secondo quanto riferisce ‘footmercato.net’, i rossoneri avrebbero presentato un’offerta ufficiale al Lille per il centrocampista, che però ha deciso di rimanere in Francia. Un assalto che potrebbe essere rimandato solo di qualche mese, perché in estate non è da escludere un nuovo tentativo. Chi è Milos Kerkez? Ecco tutti i dettagli sul nuovo acquisto del Milan >>>