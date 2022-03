Calciomercato Milan – Resta in bilico il futuro di Caldara a Venezia

Il futuro di Mattia Caldara rimane per ora incerto. Il Milan dovrà parlare con il Venezia durante il calciomercato per capirne gli sviluppi

Il difensore centrale, quest'anno in prestito al Venezia, sta trovando continuità di prestazioni in Laguna, ed è per questo che, come riferisce Tuttosport, gli arancio neroverdi potrebbero decidere di riscattarlo.