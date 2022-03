Calciomercato Milan – Tutto su Sanches: contratto con ingaggio da star

Renato Sanches è un obiettivo prioritario del Milan per il calciomercato estivo 2022. Ecco quanto potrebbe andare a prendere il lusitano

Franck Kessiéout, Renato Sanchesin. Questa è l'intenzione del Milan nel prossimo calciomercato estivo. 'Gazzetta.it' ha sottolineato come, nella stagione 2022-2023, il centrocampo rossonero cambierà molto. Via l'ivoriano (che firmerà per il Barcellona a parametro zero), via molto probabilmente anche Tiémoué Bakayoko (che tornerà al Chelsea). Dentro invece Yacine Adli e Tommaso Pobega, di rientro dai prestiti a Bordeaux e Torino.