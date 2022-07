Calciomercato Milan – Sanches prende tempo. Si guarda a Douglas Luiz

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Renato Sanches , obiettivo del Milan per questo calciomercato estivo. Il centrocampista portoghese, classe 1997 , spinge per andare a giocare nel PSG . Allo stesso tempo, però, il club parigino ha fatto capire che non intende spendere più di tanto ( 10 milioni di euro) per il cartellino del giocatore.

Motivo per cui, secondo il quotidiano torinese, Paolo Maldini e Frederic Massara si stanno già cautelando per il suo eventuale mancato arrivo, guardando a Douglas Luiz, centrocampista brasiliano classe 1998 dell'Aston Villa, quale nome alternativo. Entro poco tempo dovrà essere risolta, in un modo o in un altro, questa situazione. Milan, in arrivo colpi da 90 in ogni reparto: le ultime news di mercato >>>