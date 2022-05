Calciomercato Milan – Renato Sanches, intesa sempre più vicina | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan sarebbe sempre più vicino ad acquistare Renato Sanches, calciatore in uscita dal Lille

Con l'addio di Franck Kessié destinato al Barcellona , il Milan avrebbe individuato in Renato Sanches il sostituto ideale dell'ivoriano. I rossoneri avevano provato già a gennaio a portare il portoghese a Milanello, anche se alla fine il discorso è stato rimandato per l'estate.

E con il Lille? Con il club francese c'era già un'intesa sulla base di 20 milioni di euro, adesso potrebbe esserci anche un ulteriore sconto. Renato Sanches è in scadenza di contratto nel 2023 e non ha aperto ad un possibile rinnovo, motivo per il quale i rossoneri potrebbero acquistare l'ex Bayern Monaco ad un prezzo quasi stracciato. Milan, le top news di oggi: esclusiva Padovan, Ibra e il suo futuro.