Calciomercato Milan – Una nuova pretendente spagnola per De Ketelaere

Continua senza sosta la telenovela legata a Charles De Ketelaere ed il Milan sul calciomercato. L'acquisto più oneroso della scorsa stagione, attualmente rivelatosi un flop, è sul mercato con una cifra fissata attorno ai 28 milioni di euro, circa 7 in meno di quanti ne sono stati esborsati lo scorso anno al Brugge . Tuttavia continuano ad arrivare offerte per il centrocampista belga il quale potrebbe tenere in considerazione l'idea di cambiare aria per ritrovare la condizione lasciata in madrepatria.

Calciomercato Milan, la Real Sociedad vuole De Ketelaere

Non arrivano solo offerte da Olanda, Belgio e Turchia bensì è giunta un'offerta anche dalla Spagna per uno dei giocatori più discussi dell'ultimo anno. A riportare la notizia di tale interessamento è stato il giornalista di Relevo Matteo Moretto. L'italiano ha affermato che la Real Sociedad vorrebbe acquisire in prestito per un anno il trequartista belga classe '01. Sfortunatamente per il Diavolo è improbabile che qualcuno si decida a pagare la cifra richiesta dal Milan per acquistarlo a titolo definitivo.