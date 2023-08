Ex Milan – Sirene arabe per Castillejo: rescinde con il Valencia?

Sullo spagnolo c'è anche l' Abha Club e altri club d'Arabia che hanno tempo fino al 20 settembre per muoversi sul calciomercato e quindi non avrebbero fretta. L'entourage di Castillejo ha un incontro previsto per settimana per provare a sbrogliare la situazione con il club spagnolo e sbloccare la trattativa araba. La sua uscita agevolerebbe la trattativa che porterebbe Rafa Mir al Valencia . L'attaccante classe '97 del Siviglia è infatti uno degli obiettivi principali di calciomercato de "los Rojiblancos".

Infatti anche in quel caso era stato Relevo a riportare della priorità per la dirigenza del Valencia di aggiudicarsi l'attaccante spagnolo. Per questo motivo la trattativa in uscita di Castillejo potrebbe solamente giovare alle casse degli spagnoli. Ora non rimane che attendere l'incontro tra l'entourage del giocatore e la società per scoprire le sorti dell'ex esterno del Milan. Tutto su Bologna-Milan e sul mercato del Diavolo >>>