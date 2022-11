Calciomercato Milan – Reggina, piace Lazetic per l’attacco | News

Nonostante il calciomercato invernale avrà inizio a gennaio, alcune squadre hanno iniziato a muoversi per rinforzare le proprie rose. Tra queste ci sarebbe la Reggina di Pippo Inzaghi che sarebbe interessata a puntellare il reparto d'attacco. Secondo quanto riferisce 'tuttoreggina.com', i granata starebbero monitorando Marko Lazetic, giovane attaccante serbo del Milan. Il calciatore, inoltre, piace anche al Cagliari, ma il d.s. della Reggina Taibi vorrebbe fare un tentativo per portarlo a Reggio Calabria in prestito. Non è da escludere, infatti, che nei prossimi giorni possano esserci dei contatti tra l'ex portiere e Maldini. Maldini: "Rinnovo Leao? Non è stato possibile prima del Mondiale"