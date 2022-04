Calciomercato Milan – Rebic, la dirigenza si interroga sul suo futuro

Le ultime news sul calciomercato del Milan: il club rossonero si starebbe interrogando sul futuro di Ante Rebic, frenato da problemi fisici

Il Milan sul calciomercato si interroga sul futuro di Ante Rebic . Come viene riportato dal Corriere dello Sport, il croato sta facendo troppa fatica ad emergere, essendo costantemente bloccato da problemi fisici. Nelle scorse annate l'attaccante era esploso nella seconda parte della stagione, ma questa volta non è andata così.

L'ex Fiorentina è fermo a 2 gol in Serie A e in generale non sta facendo la differenza quando viene chiamato in causa da Pioli. Il Milan, dunque, si sta chiedendo se continuare con Rebic anche l'anno prossimo, ma molto ovviamente dipenderà da eventuali offerte che riceveranno Maldini e Massara. Milan, le top news di oggi: esclusiva di Stefano, Leao e il rinnovo.