Calciomercato Milan – Leao tra rinnovo e cessione: ecco la sua volontà

Rafael Leao, attaccante del Milan, protagonista del calciomercato rossonero poiché in scadenza di contratto nel 2024. Piace ai top club

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto di calciomercato su Rafael Leao, attaccante del Milan, che da ieri si è messo a disposizione del tecnico rossonero, Stefano Pioli, per iniziare la preparazione della nuova stagione. Annata che dovrà essere quella della sua definitiva consacrazione, dove sarà chiamato a confermarsi sugli eccellenti livelli in cui si era espresso nell'ultima.

I colpi di classe di Leao, però, come sottolineato dal 'CorSport', hanno già attirato l'attenzione di diverse big, dal Real Madrid al Manchester City, passando per il Chelsea. Il Milan, ad ogni modo, non ha ricevuto alcuna offerta: si è trattato, finora, in sostanza soltanto di sondaggi con l'entourage del giocatore. Un calciatore che il Milan ritiene indispensabile, però, per il presente e per il futuro.

Calciomercato Milan, Leao vuole restare. Ma gli agenti chiedono molto

Per il quotidiano romano, infatti, la posizione del Milan su Leao è sempre la stessa. In questo calciomercato estivo non partirà. L'unica possibilità di portarlo via da Milanello è quella di pagare la clausola rescissoria di 150 milioni di euro inserita nel suo contratto. Un accordo, però, che andrà in scadenza il 30 giugno 2024 e che il Milan ritiene urgente prolungare. Così da mettersi al riparo da qualsiasi sgradevole sorpresa.

Per il 'CorSport', però, le difficoltà non mancano. I rappresentanti di Leao chiedono, infatti, un ingaggio da 7 milioni di euro, bonus compresi, per far sì che il giocatore firmi il nuovo contratto. Acconsentire a tali richieste significherebbe superare, di molto, il tetto previsto in casa rossonera. La volontà del giocatore, comunque, è quella di restare e, pertanto, ciò gioca a vantaggio del Milan.

Se la situazione, però, non dovesse sbloccarsi in tempi brevi, per i rossoneri diventerebbe, dunque, inevitabile valutare eventuali proposte pervenute per il cartellino di Leao. A patto, però, che partano dagli 80-90 milioni di euro in su.