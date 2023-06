Calciomercato Milan – Pulisic alla Juventus? Possibile solo in un caso

Il direttore sportivo della Juventus, Giovanni Manna , è stato a Londra nei giorni scorsi. Ha parlato con i 'Blues' proprio del centravanti serbo, che è in uscita dai bianconeri, presentando loro una lista di calciatori che la 'Vecchia Signora' gradirebbe avere in cambio per la cessione di Vlahović.

Vlahović piace al Chelsea, la Juve vorrebbe uno di questi tre

Tra questi figurano Ruben Loftus-Cheek, Trevor Chalobah e proprio Pulisic. Soltanto, però, se il Chelsea affonderà per Vlahović, allora si potrà intavolare una trattativa per uno di questi calciatori come parziale contropartita tecnica nella valutazione complessiva di 80 milioni di euro fatta per l'ex Fiorentina.