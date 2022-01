Calciomercato Milan – Proseguono i contatti con Yari Verschaeren | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, proseguono i contatti tra il Milan e Yari Verschaeren, talento in forza all'Anderlecht

Yari Verschaeren sta disputando una grande stagione con la maglia dell'Anderlecht. Nonostante il club belga sia lontano otto punti dalla capolista Royal Union Saint-Giloise, il talento classe 2001 è sicuramente una delle note liete della sua squadra. 21 partite di campionato disputate sin qui da Verschaeren, condite da cinque gol e 4 assist in campionato. Numeri incredibili che si aggiungono alle due reti e i due assist forniti nelle gare di qualificazione della UEFA Conference League. Numeri a parte, anche le sue prestazioni sono di assoluto livello pur essendo un calciatore di appena 20 anni. Da tempo il Milan è sulle sue tracce, alla ricerca sempre di potenziali 'crack' che possano tornare utili alla squadra allenata da Stefano Pioli, ma dovrebbe rimanere all'Anderlecht fino a giugno. Secondo 'calciomercato.com', però, potrebbe raggiungere il suo connazionale Saelemaekers in quanto continua ad essere seguito dall'area scouting rossonera. Verschaeren, in ogni caso, viene valutato intorno ai 10-15 milioni di euro. Ecco come e dove vedere Milan-Spezia in tv o in diretta streaming >>>