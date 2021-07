Calciomercato Milan – Pronta l’offerta al Sassuolo per Berardi: i dettagli

Il Milan cerca un esterno d'attacco in questa sessione di calciomercato. Domenico Berardi è un profilo che piace: pronta l'offerta

In questa sessione di calciomercato il Milan cerca anche un esterno d'attacco capace di garantire un buon numero di gol e Domenico Berardi è uno dei profili più intriganti. I rossoneri seguono da tempo il calciatore del Sassuolo , protagonista anche del trionfo dell'Italia agli Europei . Un giocatore maturato rispetto alle scorse stagioni, sia dal punto di vista squisitamente tecnico che da quello disciplinare.

Dopo l'ottima stagione con il Sassuolo e la consacrazione anche in Nazionale, il prezzo del cartellino di Berardi è lievitato. I neroverdi chiedono 45-50 milioni per il numero 25. Come riporta 'calciomercatonews.com' il Milan punterebbe forte sull'ala destra, tanto da avere pronta un'offerta importante.