Calciomercato Milan – Pjanic sfuma per una rivale rossonera

Pjanic, accostato anche al Milan per il calciomercato, piaceva pure all'Inter, che però sembra non poterlo acquistare. Le ultime.

Dopo aver fatto molti anni nel nostro campionato, Miralem Pjanic si è trasferito e ora sta giocando nel Besiktas in prestito, ma nel prossimo calciomercato potrebbe anche tornare e il Milan è tra le squadre interessate. I rossoneri seguono il bosniaco classe 1990 da tempo e ci hanno pensato già nelle scorse sessioni. Non è certamente una prima scelta, ma può essere una soluzione per centrocampo e trequarti. Ha una clausola rescissoria da 400 milioni, ma il suo valore ora è decisamente più basso. Ha però un ricco stipendio che ne ostacola il trasferimento. La sensazione è che possa trasferirsi solo in prestito, ma l'Inter, che lo aveva messo nel mirino, non sembra poterselo aggiudicare neanche a queste condizioni. Il costo dello stipendio è troppo alto e quindi i nerazzurri lo hanno mollato, dovendo abbassare il monte ingaggi.