Calciomercato Milan – Piace Mkhitaryan per la trequarti

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Henrikh Mkhitaryan, in scadenza di contratto con la Roma, nel mirino dei rossoneri per l'estate

Henrikh Mkhitaryan, classe 1989, è nel mirino del Milan per la sessione estiva di calciomercato. Lo ha ricordato il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Il contratto dell'armeno con la Roma, infatti, scade a fine stagione e non appare più così certa la sua permanenza nella Capitale.