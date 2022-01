Calciomercato Milan – Piace Mattia Viti, giovane difensore dell’Empoli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan avrebbe puntato gli occhi sul giovane difensore dell'Empoli Mattia Viti

Oggi è iniziato ufficialmente la sessione invernale del calciomercato e il Milan, inevitabilmente, dovrà quantomeno acquistare un difensore. Nonostante ciò, i rossoneri pensano anche già alla prossima finestra di mercato, ovvero quella estiva. Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', la dirigenza di via Aldo Rossi avrebbe puntato gli occhi su Mattia Viti, giovane difensore classe 2002 in forza all'Empoli. Si tratterebbe di un'operazione da portare a termine a giugno e i due club ne stanno parlando all'interno dell'operazione Conti, quest'ultimo pronto per approdare in terra toscana nei prossimi giorni. Milan, ecco la vera alternativa in difesa a Botman e Diallo >>>