Calciomercato Milan – Per Renato Sanches non c’è fretta: il punto

Il Milan insiste su Renato Sanches, obiettivo di calciomercato per il centrocampo. Prosegue la trattativa con l'entourage

Redazione

Il Milan continua ad inseguire l'obiettivo di calciomercato Renato Sanches. Come riportato nell'edizione odierna dal Corriere dello Sport i rossoneri non hanno fretta di chiudere l'operazione dato che nel reparto di centrocampisti Stefano Pioli può comunque contare attualmente su 6 calciatori. Tra questi vi è anche Tiemouè Bakayoko, che non rientra nel progetto e per il quale si cerca una sistemazione.

Al momento il club rossonero è l'unico ad aver messo sul piatto un'offerta concreta al Lille, di circa 10 milioni di euro. Il centrocampista portoghese temporeggia, aspettando una proposta anche dal Paris Saint-Germain che però fin qui non è andato oltre i semplici sondaggi. Chiaramente il giocatore non potrà aspettare a lungo anche per la fretta che ha la sua attuale squadra di monetizzare, ma soprattutto perchè, come risaputo, dalle parti di Via Aldo Rossi non gradiscono incertezze e dubbi da parte di un giocatore in arrivo.

Per quanto riguarda le cifre, il Milan deve sistemare qualcosa sull'ingaggio per Renato Sanches. Si parla di una proposta da 4 milioni di euro a stagione più qualche bonus. Ci sarà ancora da ritoccare per arrivare ad una quadra con l'agente Jorge Mendes. Milan, le parole di Yacine Adli in conferenza stampa >>>