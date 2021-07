Calciomercato Milan – Per l’attaccante possibile assist dal Crotone

Il Milan potrebbe riuscire ad arrivare al terzo attaccante in questo calciomercato grazie ad un assist del Crotone: il possibile scenario

Il Milan potrebbe riuscire ad arrivare al terzo attaccante grazie ad un assist fornito dal Crotone . L’obiettivo dei rossoneri infatti sarebbe quello di rinforzare ulteriormente il proprio organico a livello offensivo. Nonostante l’arrivo di Olivier Giroud dal Chelsea e la presenza di Zlatan Ibrahimovic in rosa, infatti, serve una terza punta.

I nomi sono tantissimi, ma uno di questo potrebbe essere agevolato dal Crotone. Secondo quanto riportato da 'Transfermarkt.de', il bomber degli 'Squali'Simy potrebbe trasferirsi allo Stoccarda per una cifra intorno agli 8 milioni di euro. L'exploit del nigeriano nella scorsa stagione (20 gol in Serie A) non è passato inosservato. Una volta raggiunto Simy, gli 'Svevi' potrebbero convincersi a lasciar partire Sasa Kalajdzic, gigantesco centravanti austriaco seguito dal Milan. La valutazione è di circa 20 milioni di euro.