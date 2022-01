Calciomercato Milan – Pellegri, il Torino ha due assi nella manica

Pellegri è al centro di discorsi di calciomercato per il Milan e i granata sono tra i club favoriti ad aggiudicarselo. Ecco le ultime.

Sono ore calde sul fronte calciomercato legato a Pietro Pellegri, attaccante classe 2001 del Milan, che potrebbe cambiare squadra. I rossoneri lo hanno preso in prestito in estate, ma stanno valutando un riscatto anticipato per girarlo poi in prestito. Il costo è di circa 8 milioni totali. Tra i club che poi potrebbero accogliere Pellegri in prestito c'è il Torino, che anzi è tra le squadre favorite. Anche perché Simone Zaza, classe 1991, potrebbe essere ceduto per circa 2 milioni e quindi Pellegri rappresenta un'ottima alternativa a zero.