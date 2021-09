Pedullà: “Kessié dica in conferenza perché non mantiene la promessa”

Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato di Franck Kessié e del suo (finora) mancato rinnovo di contratto con il Milan

"Franck ha il contratto in dirittura d’arrivo, in assenza di novità dall’alba del 2022 sarà libero di impegnarsi con chiunque. Prima non sarebbe lecito ma sappiamo come funziona. “Aspetta, non firmare, prendi tempo, siamo quasi a ottobre, ti diamo tutto quello che chiedi, puoi dirlo al tuo procuratore, anzi lo diciamo noi”. Sembrano frasi di circostanza, spesso sono una legge inconfutabile".

"Tuttavia non intendiamo colpevolizzarlo per questo, sono cose che possono capitare. Ma se lui dichiara “firmo a vita” e nel frattempo il suo agente George Atangana riceve una proposta - superiore di poco o di molto non ha importanza - Kessié dovrebbe come minimo catapultarsi per organizzare una bella conferenza. E spiegare come mai, in due mesi abbondanti, non ha mantenuto una promessa che prescindeva da un bonus milionario in più o in meno. Sarebbe il minimo sindacale, come quando calcia i rigori e spiazza i portieri. Invece, stiamo aspettando: non la firma, come minimo un discorso al popolo rossonero". Milan in corsa per l'erede di De Bruyne: le ultime di calciomercato >>>