Calciomercato Milan – Pedullà: “Belotti spera sempre nei rossoneri”

Andrea 'Gallo' Belotti possibile colpo del Milan nel calciomercato estivo? Il Diavolo potrebbe pensarci dopo lo stop di Zlatan Ibrahimović

Daniele Triolo

Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, non dà per chiusa la pista Milan per Andrea 'Gallo' Belotti, classe 1993, attaccante del Torino e della Nazionale Italiana che andrà in scadenza di contratto con il club presieduto da Urbano Cairo il prossimo 30 giugno.

"Il Torino non si è rassegnato a perdere Belotti. Il 'Gallo' ha un contratto in scadenza tra poco più di un mese e da qualche settimana il club granata è in pressing. Il Toro ha fatto un’offerta importante, ma fin qui non ha ricevuto una risposta positiva. La speranza granata è l’ultima a morire, ma Belotti ha intenzione di attendere ancora. Vedremo per quanti giorni o per quante settimane", ha sottolineato Pedullà sulla possibilità che il numero 9 italiano rinnovi il suo contratto.

"Nella sua testa c’è sempre il Milan, una pista che vi abbiamo raccontato diverso tempo fa - ha però incalzato Pedullà sulla questione -. Belotti ha avuto qualche sondaggio italiano, non andato in porto. Ha almeno due-tre proposte dall’estero che prenderebbe in seria considerazione soltanto se arrivasse il no definitivo dei rossoneri. Il Toro spera ancora, è giusto ribadirlo".

"Così come è corretto aggiungere che, dopo Divock Origi, il Milan potrebbe decidere di prendere un altro parametro zero per l’attacco - ha chiosato Pedullà sulla situazione di calciomercato tra Belotti e il Milan -, concentrando il grosso degli investimenti per la corsia destra offensiva: Charles De Ketelaere, Domenico Berardi e Nicolò Zaniolo sono nomi spendibili. Ha parlato Maldini a 'Gazzetta': leggi qui la sua intervista sul Milan >>>

