Calciomercato Milan – Offerta monstre del Liverpool per Kessié

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié è nel mirino del Liverpool. Ecco quanto hanno offerto i 'Reds' al suo manager

Secondo quanto riferito da Claudio Raimondi per 'SportMediaset', il Liverpool fa sul serio per Franck Kessié . I 'Reds', infatti, avrebbero fatto pervenire a George Atangana , manager del centrocampista del Milan , una proposta di ingaggio di ben 8 milioni di euro netti a stagione.

Il Milan, che è in trattativa con Kessié per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza il 30 giugno 2022, vorrebbe accontentare le richieste economiche del suo numero 79, offrendogli un ingaggio di 6 milioni di euro netti all'anno per blindarlo già in questa sessione estiva di calciomercato e scongiurare le insidie inglesi.