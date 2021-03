Calciomercato Milan – Nuovo portiere: avanza la candidatura di Maignan

Le ultime sul calciomercato del Milan: secondo la Gazzetta dello Sport avanza la candidatura di Mike Maignan per il post Donnarumma

Su Musso c'è la Roma, mentre per Gollini l'Atalanta chiede almeno una ventina di milioni di euro. Per questo motivo sembra avanzare la candidatura di Maignan. Il francese ha più o meno la stessa valutazione del portiere italiano, ma ci sono margini di manovra per ridurre i costi. Questo per due motivi: il primo è che il contratto con il Lille scade tra un anno, e il secondo è che il club francese è passato alla galassia del fondo Elliott. Paul Singer ha fatto un prestito al proprietario Gerard Lopez. Questo aspetto potrebbe facilitare il buon esito dell'operazione.