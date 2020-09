Calciomercato Milan – Non tramonta l’ipotesi Soumare: ma il Lille…

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riporta questa mattina Tuttosport, non tramonta per il Milan l’ipotesi Boubakary Soumare per il centrocampo. Il centrocampista francese del Lille rimane ad oggi una valida alternativa qualora non dovesse trovarsi l’accordo col Chelsea per il ritorno in rossonero di Tiémoué Bakayoko (prima scelta). Più defilato Florentino Luis che in settimana ha registrato un balzo nelle percentuali d’arrivo dopo l’incontro del suo agente con la dirigenza del Milan.

Il problema principale legato a Soumare rimane l’altissima richiesta del Lille di circa 30 milioni. Difficilmente a queste cifre il francese potrà arrivare al Milan.

