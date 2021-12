Calciomercato Milan – Non solo i rossoneri su Antonin Barak | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, non ci sarebbe solamente il Milan sulle tracce del calciatore del Verona Antonin Barak

Giunto alla sua seconda stagione con la maglia dell'Hellas Verona, Antonin Barak sta mettendo in mostra tutte le sue qualità. Il calciatore ceco ha disputato 50 partite e segnato 12 reti con gli 'scaligeri'. Di queste dodici, cinque sono arrivate solamente in questa stagione. Dopo aver ritrovato smalto grazie alla cura Juric, anche quest'anno Barak sta facendo molto bene con Tudor. Non è un caso che grazie alle sue ottime prestazioni l'ex Udinese abbia attirato su di sé l'attenzione di alcuni grandi club europei. Secondo quanto riporta 'L'Arena' - testata vicina all'Hellas -, Inter e Milan sarebbero sulle tracce del classe 1994. Oltre ai due club milanesi, ci sarebbero anche il Mainz, il West Ham e il ricco Newcastle. Milan, le top news di oggi: i retroscena di Ibra. Un portiere nel mirino.