Calciomercato Milan – Noa Lang in pugno: si aspetta il closing per chiudere

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan avrebbe in pugno Noa Lang: si aspetta solo il cambio di proprietà per chiudere l'affare

L'unico nodo da sciogliere è quello relativo ai tempi dell'acquisto del giocatore. Maldini e Massara , infatti, prima di chiudere l'affare sono in attesa del passaggio di proprietà del club, oltre che del loro futuro in quanto i loro contratti scadono tra poco più di un mese.

Ritornando al giocatore, le due parti hanno anche parlato del ruolo che andrà a ricoprire. Noa Lang sarà il nuovo trequartista centrale, ovvero ruolo che sulla carta è riservato a Brahim Diaz, anche se si è visto durante l'arco della stagione che hanno giocato in quella posizione sia Kessié (che andrà via) che Krunic. In ogni caso, l'olandese può anche ricoprire sia il ruolo di esterno sinistro che di esterno destro. Milan, le top news di oggi: Botman a rischio, Lazetic in prestito?