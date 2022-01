Calciomercato Milan – Niente Valencia: Castillejo resta in rossonero

Samu Castillejo non lascerà il Milan nel calciomercato di gennaio. Fallita, infatti, la trattativa con il Valencia per il suo ritorno a casa

Samu Castillejo, classe 1995, non lascerà il Milan in questa sessione invernale di calciomercato, anche se era stato davvero ad un passo dal salutare i rossoneri. Ne parlano 'La Gazzetta dello Sport' e 'Tuttosport' oggi in edicola, confermando, dunque, i 'rumors' delle ultime ore.