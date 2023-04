Calciomercato Milan – Il Newcastle fissa il prezzo di Saint-Maximin

Calciomercato Milan, ecco il prezzo di Saint-Maximin

Come riportato da il Mirror, in estate il Newcastle ascolterà offerte per Allan Saint-Maximin, uno dei pezzi pregiati del suo organico, ma ha già fissato un prezzo elevato: 50 milioni di sterline. Il Milan, si legge, resterebbe interessato, al pari del Tottenham, ma difficilmente potrà spingersi a tanto dal punto di vista dell'offerta. Per i rossoneri, il francese potrebbe essere un jolly molto interessante per l'attacco, in quanto potrebbe giocare sia sull'esterno che centralmente. LEGGI ANCHE: Biglietti Milan-Inter, come nel 2003: file e sacchi a pelo