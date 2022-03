Calciomercato Milan – Il Newcastle punta un altro obiettivo rossonero

Oltre a Sven Botman, le strade del calciomercato di Milan e Newcastle rischiano di incrociarsi anche per un altro obiettivo rossonero

Nelle ultime settimane la corsa a Sven Botman fra Milan e Newcastle sta diventando sempre più serrata, con gli inglesi che stanno facendo di tutto per provare a soffiare il difensore ai rossoneri nella prossima sessione di calciomercato.

Come riporta Amanda Staveley al The Athletic, i Magpies però vogliono provare a chiudere anche per un altro obiettivo di Paolo Maldini e Frederic Massara. Si tratta del giovane attaccante del Reims,Hugo Ekitike.