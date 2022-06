Calciomercato Milan – Newcastle, pronti 50 milioni per Botman | News

Sven Botman non è il solo obiettivo di mercato del Milan, ma anche del Newcastle. Nonostante il calciatore abbia dato l'ok per un trasferimento in rossonero, il club inglese non demorde. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', i 'magpies' sarebbero pronti ad offrire 50-55 milioni di euro al Lille pur di acquistare l'olandese classe 2000.